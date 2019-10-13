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Diyetle 67 kilo verdi

Diyetisyen eşliğinde 10 ayda 140 kilodan 73 kiloya düşen , hayal ettiği elbiseleri giymenin sevincini yaşıyor

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Diyetle 67 kilo verdi
GAZIEMIR ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki öğretmen Meryem Çetin, ergenlik döneminin ardından hızla kilo almaya başladı. İlk zamanlar zayıflamak için kendisi diyet uygulamaya çalışsa da her seferinde daha çok kilo alan Çetin, bu nedenle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Elbise giymeyi çok özleyen Çetin, annesinin de ısrarıyla 10 ay önce diyetisyen Çağrı Sevgel'e başvurdu. Yeme bozukluğu olduğu belirlenen Çetin, uygulanan diyet sayesinde 10 ayda 140 kilogramdan 73 kiloya düşerek yeni bir yaşama adım attı. Kilo vermeye başlamasının ardından elbise giyme hayalini gerçekleştiren Çetin, gardrobunda bulunan eski elbiseleri atarak yeni kıyafetler aldı, yüksek tansiyon gibi bazı sağlık sorunlarını da geride bırakarak giydiği rengarenk kıyafetleriyle yeni bir hayata "merhaba" dedi. Çetin, "Elbise almak için çarşıya gittiğimde çok heyecanlıydım. Elbisemi aldığımda duygusal bir şekilde eve geldim. Dakikalarca aynanın karşısında durup bana elbisenin ne kadar yakıştığını gördüm" diye konuştu.
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