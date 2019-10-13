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Engellilere dikkat çektiler

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Engellilere dikkat çektiler
BALIKESIR'IN Ayvalık ilçesinde, sahnedeki sanatçılar ve izleyicilerin tamamının gözlerini bantlayarak katıldığı Türk halk müziği konserine ilgi yoğun oldu. İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlendi. Konserde, sahnedeki sanatçıların yanı sıra konseri izlemeye gelen tüm izleyicilerin gözleri kalın bantlarla kapatıldı. Görme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek ve toplumsal farkındalık adına düzenlenen konsere katılanların ellerine birer beyaz baston verilerek, gözleri kapalı halde yürümeleri istendi. Birçok katılımcının bu şekilde yürümekte zorlandıkları görüldü.
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Engellilere dikkat çektiler
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