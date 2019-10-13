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Gönül Yolu Projesiyle 50 çocuk sünnet oldu

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Gönül Yolu Projesiyle 50 çocuk sünnet oldu
MANİSA'DA Şehzadeler Kaymakamlığı tarafından başlatılan Gönül Yolu Projesi kapsamında gerçekleştirilen sünnet merasiminde ihtiyaç sahibi 50 çocuk sünnet oldu. TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen sünnet törenine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, eşi Şahinur Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas katıldı. Sünnet olan çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlenirken, kurumlar tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Kaymakam Çaykara, "Bugüne kadar birçok etkinlik gerçekleştirdik. İnsanlarımızı devletimizin sıcak yüzünü daha yakından tanımaya başladı. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi 50 öğrencinin de sünneti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
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Gönül Yolu Projesiyle 50 çocuk sünnet oldu
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