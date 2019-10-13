Göztepe’de jerome formayı kaptı

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de son olarak evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Göztepe'de, Cameron Jerome'un performansı teknik ekibi umutlandırdı.İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Kayserispor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu, gol atamasa da gösterdiği performansla beğeni toplamayı başardı.TEKNIK direktör Tamer Tuna'nın, toplam 254 dakika sahada kalan Jerome'a bundan sonraki haftalarda da 11'de şans vereceği ifade edildi.Eren'le birlikte takımın önemli hücum ayaklarından kanat oyuncusu Yasin Öztekin de formayı unuttu.ÖTE yandan İzmir temsilcisinde yönetim de ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, hücum hattına transfer yapmak için kolları sıvadı.Şili Premier Lig ekibi Huachipato'da kiralık olarak forma giyen ve kulübü Vancouver Whitecaps'a geri dönensarı-kırmızılı kulübünün radarına girdi.