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’de jerome formayı kaptı

Farklı Kayseri galibiyetiyle kendine gelen ekibinde Jerome futboluyla teknik direktör ’yı mutlu etti. Son 3 maça 11’de çıkan 32 yaşındaki futbolcu gol atamasa da futboluyla alkış alıyor

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Göztepe’de jerome formayı kaptı
Süper Lig'de son olarak evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Göztepe'de, Cameron Jerome'un performansı teknik ekibi umutlandırdı. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden yaz kampında takımdan ayrı kalan ve ilk 4 haftada forma giyemeyen İngiliz golcü, mevkidaşı Eren Derdiyok'u kulübeye hapsetti. İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Kayserispor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu, gol atamasa da gösterdiği performansla beğeni toplamayı başardı.

EREN VE YASİN FORMA BULAMIYOR
TEKNIK direktör Tamer Tuna'nın, toplam 254 dakika sahada kalan Jerome'a bundan sonraki haftalarda da 11'de şans vereceği ifade edildi. Galatasaray'dan büyük umutlarla transfer edilen Eren Derdiyok ise Jerome'un görev yaptığı son 3 maçta oyuna sonradan bile giremedi. Eren'le birlikte takımın önemli hücum ayaklarından kanat oyuncusu Yasin Öztekin de formayı unuttu. Bu sene sadece ilk 3 haftada oynayan deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Kayserispor karşılaşmalarında şans bulamadı.

TRANSFER HAMLESİ BAŞLIYOR
ÖTE yandan İzmir temsilcisinde yönetim de ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, hücum hattına transfer yapmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar aradığı golcüyü ise Amerika'da buldu. Şili Premier Lig ekibi Huachipato'da kiralık olarak forma giyen ve kulübü Vancouver Whitecaps'a geri dönen Venezuelalı golcü oyuncu Anthony Blondell sarı-kırmızılı kulübünün radarına girdi.

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Göztepe’de jerome formayı kaptı
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