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Horoz’da Rodallega şoku

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Horoz’da Rodallega şoku
SÜPER Lig'de son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilerek çıkışa geçemeyen ve teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayırıp Mehmet Özdilek'le anlaşma sağlayan Yukatel Denizlispor'da golcü Hugo Rodallega'dan şok haber geldi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yeni Malatyaspor maçının 87'nci dakikasında Murat Yıldırım ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Rodallega'da esneme, kemik ödemi ve bağında yırtık tespit edilirken, oyuncunun Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi
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Horoz’da Rodallega şoku
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