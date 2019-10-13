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İstismar sanığı tahliye oldu

Giriş Tarihi: 13.10.2019
İstismar sanığı tahliye oldu
BORNOVA'DA Aralık 2016'da meydana gelen olayda, özel bir okulda usta öğretici sıfatıyla peyzaj düzenleme kursu veren evli ve bir çocuk babası Şevket G., iddiaya göre zihinsel engelli kız öğrenciler B.K. (23), T.Ç. (27) ve E.Y.'ye (25) cinsel istismarda bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alına Şevket G., sevk edildiği adliyede mahkemece, tutuklandı. Mahkeme sanığa 26 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanığın avukatı, kararı istinafa götürdü. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, kararı dosya üzerinden inceleyip sanığın tutuklu kaldığı ve kararın kesinleşmesi için öngörülen süreleri göz önüne alarak, Şevket G.'nin tahliyesine karar verdi.
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İstismar sanığı tahliye oldu
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