Kahve severlerin buluşma noktası

BUGÜN NELER OLDU

en büyük kahve festivallerinden biri olan İzmir Kahve Festivali, 4'üncü kez kapılarını açtı. Festivalde birbirinden farklı demleme yöntemleriyle hazırlanan çekirdek kahveleri yudumlayan ziyaretçiler, bir yandan da bu yöntemler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Öte yandan festivalde farklı tatlı çeşitlerinin kahveyle karışımından elde edilen soğuk 'sıvı tatlılar' ile İzmir'e özel çiğdemli kahve büyük ilgi gördü. İzmir Arena'daki festivalin organizatörlerinden Şahin Aydoğan, "İzmir kahvenin başkentidir, kahvenin serüveni İzmir'den başlamıştır. 3 gün boyunca sürecek bu festivalde 40 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.