Kütüphane değil muhtarlık binası

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Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş, muhtarlık binasının bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü. Güneş, hayırseverlerin desteğiyle oluşturduğu kütüphane ile öğrencilerin eğitimine de katkı sağlıyor. Aldıkları kitapları parkta, evde veya isterlerse muhtarlık binasında da okuyan çocuklar, kitabın özetini çıkarıp muhtara veriyor. Güneş bu özetleri bilgisayar ortamında kaydederek en çok kitap okuyan öğrenciyi ödüllendiriyor. Güneş, "Kitaplığımızda bine yakın kitabımız var. Çocuklar çok mutlu, geri dönüşler çok olumlu. Özellikle anneler bu konuda farklı düşünüyorlar. Türkiye'nin her yerinden duyanlar kargo yoluyla bizlere kitap bağışlıyorlar. Çünkü sosyal medyada Hafsa Sultan Mahalle Muhtarlığı olarak sayfamız var. Bizleri buradan görüyorlar. Amacımız çocuklarımızın kitap okuması. Mahallemizde okuma yazma oranını arttırmak istedik. Bence bu çocuklar topluma ve ailelerine faydalı bireyler olacaktır" dedi. Öğrenciler de uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.