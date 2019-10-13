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Ünıversıtelı genç sıyanürle ıntıhar ettı

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Ünıversıtelı genç sıyanürle ıntıhar ettı
DENİZLİ'DE üniversite öğrencisi Eren Can A. (22), siyanür içerek yaşamına son verdi. Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Eren Can A.'dan haber alamayan arkadaşları saat 03.00 sıralarında, gencin yaşadığı Yunus Emre Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katındaki daireye gitti. Daireden kötü kokular yayıldığını fark eden gencin arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine daireye gelen polis ekipleri, daireden yayılan kokunun kimyasal olabileceği şüphesiyle 5 katlı binaya giriş-çıkışı kapattı. AFAD ekipleri, özel kıyafet ve oksijen maskeleriyle apartman dairesine girdi. Ekipler, Eren Can A.'nın cesedini, özel bir ceset torbasına koyup, tabutla dışarı çıkardı. Evde, bir miktar siyanür bulduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemede, Eren Can A.'nın siyanür içerek intihar ettiği, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belirleneceği belirtildi.
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Ünıversıtelı genç sıyanürle ıntıhar ettı
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