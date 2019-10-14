4 madalyanın 3’ü İzmir’den

BUGÜN NELER OLDU

Ülkemizin erkekler artistik cimnastikte Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda tarihinde kazandığı 4 madalyanın 3'ü İzmirli sporculardan geldi. Artistik cimnastikte Avrupa Şampiyonası'ndaİbrahim Çolak, Ağustos 2018'de İskoçya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda halkada gümüş madalyayı boynuna taktı. Ferhat Arıcan, geçen nisan ayında Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda paralel aletinde bronz madalyaya ulaştı. İbrahim, Dünya Şampiyonası'nda da altın alarak ülkemiz adına tarihin en büyük başarısını kazandı. Ferhat, spor hayatını Göztepe'de, İbrahim ise Şavkar Cimnastik Kulübü'nde sürdürüyor.