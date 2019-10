Ankara çıkarmasından müjdelerle döndüler

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin kazandığı ilçelerin belediye başkanları ile birlikte 5 bakanı ziyaret ettikleri kapsamlı bir Ankara turu gerçekleştirdi. İlçe sorunlarının, devam eden yatırımlar ve yeni projelere ilişkin taleplerin ilgili bakanlara bire bir aktarıldığı ziyaret programına; Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer katıldı. Görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirten Sürekli; "Bakanlarımız her zamanki gibi yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımları ile başkanlarımızı dinledi ve pek çok talebimiz için düğmeye bastı. İzmir'i hangi partide olursa olsun her ilçesi ile kucaklamaya ve sorunlarını çözmeye hazırlar. Bu toplu ziyaretlerimiz, önümüzdeki süreçlerimizin önünü açtı. Zaten başkanlarımızın her biri ilçelerinin meselelerine hakim; insanını tanıyan, projeleri ve çözüm önerileri olan isimler. Hepsi, ilçelerine müjdelerle dönüyor" dedi.Bakanlarla yapılan görüşmelerde; Bergama, Bayındır, Kınık ve Kiraz'ın tarımdan, turizme, sağlıktan çevreye pek çok konuda eksiklerin giderilmesi ve atılım gerçekleştirmesinin önünü açacak adımlar atıldı. Bergama'ya 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı, Aile Sağlığı, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi yapılması kararlaştırıldı. İlçede önemli bir ihtiyaç olan Sosyal Hizmet Merkezi'nin yapılmasına hızla başlanacak. Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hızla tamamlanması için destekler artırılacak. Yine ilçe tarımının gelişmesi için uzun zamandır takip edilen Selenos Çayı ve gölet projelerinin hayat bulması için de düğmeye basılacak. Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliği ile Bergama'nın uluslararası alanda tanıtımı için özel bir program hazırlanacak ve yeni müze yapılacak.Bayındır'a da başta termal turizm alanına dahil edilmesi olmak üzere pek çok destek sağlandı. Buna göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, ilçenin Ergenli (Ilıca) mahallesindeki yer altı suyu zenginliğini harekete geçirecek önemli bir adım attı. 300 metrede ulaşılacak ve 'Sağlık ve Termal Turizm' için önemli bir kazanıma dönüşecek kaynağın sondajı için MTA görevlendirildi. Kiraz'a yapılması planlanan devlet hastanesi için de somut adımlar atıldı. 75 yataklı Devlet Hastanesi'nin ihale projesi hazırlanarak, yatırım planına alındı. İğdeli Mahallesi'ne yapılacak olan 112 Acil İstasyonu için çalışmalar hızlandırılacak. Kiraz'a Organize Tarım Bölgesi kurulması talebi olumlu karşılandı. Kınık'a Yaşlı bakım Rehabilitasyon Merkezi yapılması kararlaştırılmakla birlikte yatırım programına alınması sağlandı. AK Partili Sürekli, " İzmir ister, Ankara yapar. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın İzmir'e yaklaşımları hep böyle oldu. İlçe belediye başkanlarımız talep etti. Yenilerin ilk adımı atıldı, devam eden işlerin önündeki engellere formüller bulundu" dedi.