Bakan Selçuk’un eşi Ayvalık’ı gezdi

BUGÜN NELER OLDU

MilliEğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, "Türk Müziğini Tanıtma ve destekleme Projesi" kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesine geldi. Rana Selçuk'a Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer'in eşi Fatma Nebahat Özer, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı ve Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı eşlik etti. Zeytin hasat mevsimi nedeniyle bölgede zeytinyağı tadımı gerçekleştirdiler.Ziyaret kapsamında; Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencileri düzenledikleri müzik dinletisine katıldılar. Küçükköy'de Necmi Komili İlkokulu'na uğrayan Rana Selçuk ve berberindeki heyet, burada minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Ziyaret kapsamında Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sercan Özcan Ünlü tarafından kurulan Doğa Müzesi'ni de gezen Selçuk ve beraberindeki heyet Cunda Adası, Rahmi Koç Müzesi ve Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cunda Uygulama Otelini ziyaret ettikten sonra Ayvalık'ta eğitim ve öğretim çalışmalarından duydukları memnuniyetleri ifade etti.