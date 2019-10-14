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Canlı heykel selam yolladı

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Canlı heykel selam yolladı
İzmir'ın Foça ilçesinde, Gösteri Sanatları Atölyesi (GSA) oyuncularından Tuncay Ağca, Foça Demokrasi Meydanı'nda Barış Pınarı Harekatı için canlı heykel gösterisi yaptı. Tuncay Ağca, elinde tüfek, bayrak, dürbün, çevresinde fener, kum torbaları, tüfek ve top mermileri gibi materyaller ile asker ve hasret türküleri eşliğinde gösteri yaparken, çevrede bulunan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ağca'yı izleyen vatandaşların çoğu özçekim yaparken, bazıları da video çekti. Ağca'nın performansı uzun süre alkış aldı.
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Canlı heykel selam yolladı
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