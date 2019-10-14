EGİAD’da kadının sesi gür çıkacak

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz ocak ayında Ege Genç İş İnsanları (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak koltuğa oturan Mustafa Aslan, Egeli SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Görev süresi boyunca genç girişimciler, markanın bilinirliği ve üyeleriyle birlikte dış ticareti geliştirmek için çeşitli projelerini hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getiren Başkan Aslan, "700'den fazla üyemizle birlikte dış ticaret hacmimizi nasıl büyütürüz diye düşünüp yeni projeleri faaliyete sokuyoruz" dedi. Bünyelerinde yüzde 20'den fazla kadın üyenin de bulunduğunu belirten Başkan Aslan, "Bu oranı dönem sonuna kadar da yüzde 30'a kadar çıkaracağız. EGİAD'da kadının sesi daha gür çıkacak. 25 Nisan'da "İşte Kadın" diye bir zirvemiz oldu. Üç panel gerçekleştirdik. Paneller sonrası da yine kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.Seçim vaatlerinde de marka konusunu sık sık gündeme getirdiğini ifade eden Başkan Aslan, "Mart 2020'de Bir 'Marka Zirvesi' düzenleyeceğiz. Belki İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber de yapabiliriz. Bu bir süreç. İlk semineri mayıs ayında yaptık. Şimdi bir tane daha yapacağız. Uluslararası katılımcıya açık bir zirvemiz olacak. Marka farkındalığı bölgemizde ve ülkemizde eksik. Bunu ön plana çıkaracağız. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar yokken bile marka konusunda çok eksik vardı. Ülke koskoca bir fason üretim yapan sanayi sitesi gibiydi. Yurtdışındaki markalara iş yapıyoruz. Ciddi ihracat rakamlarına ulaşıyoruz ama katma değeri düşük kalıyor. Kendi markamız altında yaparsak bu rakam çok yükselecek. Milli ekonomimize yarattığımız değer artacak. Ülke bir marka, şehir bir marka ve siz bu markaların altında faaliyet gösteriyorsunuz. Üst markalar yeteri kadar iyi değilse sizde çok iyi olamazsınız. Uluslararası platformda İzmir'i öne çıkarmamız gerekiyor. Bu yüzden marka farkındalığını göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.EGİAD üyelerinin yüzde 60'ının dış ticaret ile uğraştığını söyleyen Aslan, şöyle devam etti: "Bu rakam çok büyük bir orandır. Ülke 3 senedir bazı süreçlerin içinden geçiyor. Bu durumu gördüğümüz için dedik ki üyelerimize dış ticareti açmamız lazım. Döviz getirmemiz lazım. Uluslararası gezilerimiz var. İlkini Portekiz'e yaptık. Biraz daha sektörel yapmayı planlıyoruz bundan sonra. O sektördeki arkadaşlarımızın dış ticaretteki etkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. En doğru şey dış ticaret. İhracatı artırmak. Gerçekten üyelerimizin kendi markalarıyla yaptıkları faaliyetleri yurtdışına satarsak hikaye değişir. Yüzde 60'ın üzerinde ihracatımızın ithalat bağımlılığı var. Bunu azaltmak için kendi markamızı yurtdışına satmamız lazım. Biz bize yeteriz deyip, bu avantajı dezavantaja çevirmemek lazım. Dışarıdan para getirmek lazım."Geçen yıl da toplam genç girişimcilere 2.4 milyon lira değerinde yatırım yapıldığını da belirten Aslan, "Girişimcilik çalışmaları devam ediyor. Bu projemiz de EGİAD Melekleri. Geçen sene toplam 500'den fazla girişimcinin sunumunu dinledik ve bunlarla toplantı yaptık. Yatırımcılarla buluşturduk. Geçen dönem 6 kişiye yatırım yapıldı. Toplam 2.4 milyon lira değerinde. Bu dönemde de devam edecek" diye konuştu.