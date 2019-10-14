Haber Hattı

D

D

M

İ

BUGÜN NELER OLDU

enızlı'nınBozkurt ilçesinde 72013 sefer sayılı Pamukkale Ekspresi, Yeni Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitte, Selahattin Doğrul'un (67) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ender Korkmaz (65) ile eşi Sebahat Korkmaz (63) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Doğrul Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ender Korkmaz ve eşi Sebahat Korkmaz'ın araçta sıkışan cenazeleri itfaiye ekiplerince araçtan güçlükle çıkarıldı.enizli'nınHonaz ilçesinde Nevzat Berber yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Berber'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün ağır yaralı eşi Fatma Berber ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.anısa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatına katılarak destek verdi. AFAD, UMKE ve ilgili kurumların katıldığı tatbikatta Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri deprem anında binada mahsur kalan insanların itfaiyenin merdivenli aracı ile tahliyesini gerçekleştirirken, deprem sonrası çıkan yangına müdahale ederek tatbikatta önemli rol oynadı.zmıremniyet Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik suçlarla mücadele birimleri, Arjantin'den gönderilen koliyi takibe aldı. İstanbul aktarmalı İzmir Adnan Menderes Havalimanı gümrüğüne gönderilen koliyi almaya gelen 2 kişi, ekiplerce yakalandı. İş makinesi parçasını inceleyen ekipler, içine gizlenmiş 7 kilogram kokaini ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.