İzmir İbrahim’i bağrına basacak

Daha önce kendi adını taşıyan 'The Çolak'
hareketini cimnastik literatürüne
sokan, geçen yıl İskoçya'da
yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda
gümüş madalya kazanarak ülkemize
bu branştaki ikinci ve en büyük madalyayı
getiren 24 yaşındaki İbrahim Çolak, Stuttgart'taki Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde madalya alan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk oldu.
OLİMPİYAT VİZESİNİ DE ALDI
Halka aletinde finale ilk sırada kalan İbrahim, finalde de 14.933'lük derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakırken kariyerinin ilk olimpiyat vizesini de aldı. Aynı şampiyonada 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde ilk başaran İzmirli sporcu Ferhat Arıcan'ın üst üste ikinci olimpiyat vizesini almasıyla gururlanan ülkemiz, İbrahim'in hem altın madalya kazanması hem de 2020 Olimpiyatları'na kota almasıyla çifte sevinç yaşadı.
TÖRENLE KARŞILANACAKLAR
Madalya töreninde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize destek için asker selamı veren genç sporcu, "Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum"
dedi. Bugün İzmir'e dönecek milli sporcular İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Yunus Emre Gündoğdu için Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek.