İzmir İbrahim’i bağrına basacak

BUGÜN NELER OLDU

Daha önce kendi adını taşıyanhareketini cimnastik literatürünesokan, geçen yıl İskoçya'dayapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'ndagümüş madalya kazanarak ülkemizebu branştaki ikinci ve en büyük madalyayıgetiren 24 yaşındaki İbrahim Çolak,Halka aletinde finale ilk sırada kalan İbrahim, finalde de 14.933'lük derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakırken kariyerinin ilk olimpiyat vizesini de aldı. Aynı şampiyonada 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde ilk başaran İzmirli sporcu Ferhat Arıcan'ın üst üste ikinci olimpiyat vizesini almasıyla gururlanan ülkemiz,Madalya töreninde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize destek için asker selamı veren genç sporcu,dedi. Bugün İzmir'e dönecek milli sporcular İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Yunus Emre Gündoğdu için Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek.