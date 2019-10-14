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’nda sonbahar bir başka

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Kazdağları’nda sonbahar bir başka
Sarı ve kırmızının tonlarıyla adeta sonbahar kıyafetlerini kuşanan Kazdağları kestane ormanları, fotoğrafçıları ve doğa sporu tutkunlarını cezbediyor. Yeşilin bin bir tonu ile bezenen Kazdağları, sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kırmızı renkleri ile etkiliyor. Kendilerine 'Keşif Yolcuları' diyen bir dağcı yürüyüş grubu, Kazdağları'nın bu eşsiz manzaralarını çektikleri fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Kazdağları'ndaki kestane ormanları kızıl ve sarı tonları ile büyülüyor.
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Kazdağları’nda sonbahar bir başka
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