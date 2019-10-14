Meksika’yı Türk taşı süsleyecek

T

BUGÜN NELER OLDU

ürkıye'yeyıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran doğal taş sektörü, 7 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için 2018 yılında doğal taş ihracatında yüzde 148'lik artış yakaladığı Meksika'yı radarına aldı. Dünyanın en büyük 11. ekonomisi konumundaki Meksika'da önümüzdeki süreçte yapılacak inşaat projelerinde Türk doğal taşlarının kullanılması için harekete geçti. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteğiyle sürdürülen "Doğaltaş Sektöründe İhracat Koçluğu ve İşbirliği Kümesi" isimli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesi kapsamında Meksika'ya "Sektörel Ticaret Heyeti" düzenlenecek. Heyete 9 doğal taş ihracatçısı firma katılıyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "Meksika'da 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan depremlerde çok sayıda bina yıkıldı ve tekrar inşa edilecek. Bu binalarda Türk doğal taşlarının kullanılması için çaba içinde olacağız" diye konuştu.