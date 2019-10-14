Tekstilciler, URGE ile kümelenecek

BUGÜN NELER OLDU

Ege Bölgesi'nde yıllık 100 milyon dolarlık ihracat potansiyeline ulaşan Egeli teknik tekstil ihracatçıları, dünya teknik tekstil pazarından daha fazla pay almak için harekete geçti. Tekstilciler, Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesinde kümelenme kararı aldı. URGE projesinde Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyesi sektörün güçlü oyuncularından 11 firma bir araya geldi. EİB Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, URGE projesi ile Ege Bölgesinde güzel bir sinerjinin oluşmasını hedeflediklerini kaydetti.