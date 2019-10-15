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Buca Gençlik 5’te 5 yaptı

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Buca Gençlik 5’te 5 yaptı
BUCA Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2019-2020 sezonuna önemli bir başlangıç yaparak, deplasmanda konuk olduğu Kozağaçspor'u 5-1 mağlup etti. İzmir 1. Amatör Lig G Grubu'nda mücadele eden Buca ekibi, hazırlıklarının ardından 5. haftayı geride bıraktı. Deplasmanda Kozağaçspor'a konuk olan takım, rakibin 5-1 mağlup etti. Kozağaçspor galibiyetiyle birlikte 5'te 5 yapan Buca Belediyespor, 15 puanla gruptaki liderliğini korudu. Öte yandan, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün U16 Elit Liginde mücadele eden genç takımı da, 6'da 6 yaparak galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü.
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Buca Gençlik 5’te 5 yaptı
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