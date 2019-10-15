Büyükşehir tarihi zaferi unutmadı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, 871 yıl önce yaşanan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenledi.Şehitler için saygı yürüyüşünün yapıldığı program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Türk bayrağının göndere çekilip Fetih Suresinin okunduğu etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na katılan kahraman Mehmetçikler için dualar edildi. Eski Türk savaşçı kıyafetleri ile kullandıkları silahların yer aldığı programda Oğuz boylarını temsilen çadır da kuruldu. Ecdadın geçmişte vatan topraklarına sahip çıktığı gibi bugün de Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile hain terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ettiğini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Ordumuz muzaffer olacak" dedi.