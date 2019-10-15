Denizli, F.Bahçe’yi bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

SON 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi alan Denizlispor'da taraftarlar pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi seferberlik ilan etti. YeşilsiyahlılardaYücel İldiz'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Özdilek, Fenerbahçe'yi yenecek güçte olduklarını belirterek,dedi. Özdilek, Fenerbahçe'ye karşı çalıştırdığı 7 takımda 16 maçta 3 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı.