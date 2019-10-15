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, F.Bahçe’yi bekliyor

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Denizli, F.Bahçe’yi bekliyor
SON 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi alan Denizlispor'da taraftarlar pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi seferberlik ilan etti. Yeşilsiyahlılarda sakatlığından dolayı üç hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Rodallega'nın yerine Oscar Estupinan görev yapacak. Yücel İldiz'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Özdilek, Fenerbahçe'yi yenecek güçte olduklarını belirterek, "Milli ara bize ilaç gibi geldi. Kısa sürede çok iyi toparlandık. Moral motivasyonumuz çok iyi. Evimizde oynayacağız ve Fenerbahçe'yi yenip yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi. Özdilek, Fenerbahçe'ye karşı çalıştırdığı 7 takımda 16 maçta 3 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı.
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Denizli, F.Bahçe’yi bekliyor
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