Denizli’de ayva hasadı başladı

BUGÜN NELER OLDU

10 bin dekar alanda yapılan ayva üretiminde hasat dönemi başladı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentte üretilen ayvaların yüzde 70'inin başta Rusya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Ayva üreticisi Mahmut Güngör, "Geçen yıl dekarda 1- 1,5 ton aldığımız verim bu yıl 2 ton seviyelerinde. Fiyatlar da bizim için sevindirici. Geçtiğimiz yıl kilosunu 1 lira 80 kuruşa sattığımız ayvalar bu yıl kalitesine göre 2 ile 2 lira 50 kuruş seviyesinde alıcı buluyor. Bu yılki ürünler, çiftçilerin yüzünü güldürdü" diye konuştu.