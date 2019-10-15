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Ekmek parası için dikene katlanıyorlar

Menderes’te salatalıktan vazgeçip iki yıldır gül yetiştiren üreticiler, ekmek parası için ürünün dikenine katlanıyor

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Ekmek parası için dikene katlanıyorlar
İZMİR'İN Menderes ilçesinde salatalıktan istedikleri geliri sağlayamayan yetiştirici, yerine gül dikti. Kesilirken dikeni ellere batan gülün 20'lik demetleri 5-10 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Tarlalarda günlük 80-100 TL arasında değişen ücretlerle gülleri toplayarak evlerinin geçimlerini sağlayan kadınlardan Hacer Salı (60), zor bir iş olduğunu ancak ekmek parasının kolay kazanılmadığını söyledi. Gül bahçesinde eşi ile birlikte çalışan 3 çocuk annesi Emine Narin (35) de "Önce salatalık dikiyorduk ama ondan para kazanamadık. Eşimle birlikte burada çalışıyoruz. 2 yıldır gül yapıyoruz bir şekilde geçiniyoruz " dedi.

ÇOK ZAHMETLI
Ozan Narin (39) ise, gün boyu büyük zorluklarla çalıştıklarını belirterek, gül ithalatının kazançlarını etkilediğini söyledi. Narin, "Dışardan ithal gül gelince biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Biz bu tarlaya haftada üç gün gübre veriyoruz. Gübre vermezsek mahsul alamıyoruz ama gübre pahalı. Topladığımız gülleri demet yapıyoruz, koliye koyuyoruz, toptancılar ve kooperatifler alıyor" diye konuştu.
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