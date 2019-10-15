Engellilerin çöp tankıyla sınavı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kaldırımın ortasına sabitlenen çöp tankları, engellilerin ulaşımını zorlaştırıyor. Çöp tankları nedeniyle tekerlekli sandalyesini kullanmakta zorluk çektiğini belirten bedensel engelli Hakan Aydın (42), "Bayraklı'da birçok noktada yere gömülen çöp tankları var. Tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Engelli biri olarak ulaşımda çok zorluk çekiyorum" dedi.Bayraklı'da yaşayan ve medikal sektöründe çalışan Hakan Aydın'ın sağ bacağı, 7 yıl önce ayağında oluşan, kansere neden olabilecek yumuşak doku tümörü nedeniyle kesildi. 7 yıldır tekerlekli sandalye kullanan Aydın, en büyük sorununun sokaktaki engeller olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 ay önce Bayraklı'da, kaldırımların ortasına sabit olarak yerleştirilen çöp tankları, Aydın gibi engellilerin ulaşımını zorlaştırıyor. Çöp tankları nedeniyle hayatını tehlikeye atarak, yola inmek zorunda kaldığını anlatan Hakan Aydın, "Bayraklı'da birçok noktada, özellikle kaldırımın ortasında belediyenin yere gömülü halde koyduğu çöp tankları var. Tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Engelli biri olarak ulaşımda çok zorluk çekiyorum. Çöp tankları nedeniyle kaldırımı kullanamayınca yola inmek zorunda kalıyoruz. Yaya geçidini istediğimiz gibi kullanamıyoruz. 'Engelli dostu kent' deniyor, bu nasıl dostluk?" diye konuştu. Bayraklı'da oturan emekli Hamdi Sayımcı (70), "Bu çöp bidonları, doldur- boşalt işlemi için verimli olabilir. Ama vatandaşlar amacına uygun kullanmıyorlar. Çöpleri kenarlara bırakıyorlar. Özellikle çocuklar bu çöp tankları nedeniyle bisiklet sürerken düşüyor" dedi. Adalet Mahallesi sakinlerinden Barış Sevimli de "Bu çöp tankları hem engelli vatandaşlar hem de yaşlı ve çocuklar için tehlike arz ediyor" diye konuştu.