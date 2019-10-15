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‘Gece Sirenleri’ Folkart’ta

Giriş Tarihi: 15.10.2019
‘Gece Sirenleri’ Folkart’ta
FOLKART Gallery, yeni, iddialı bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türk edebiyatının usta, değerli ismi yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri'nin düzyazı serüveninden yansıyanlar ile usta ressam Ali Kotan'ın, İleri'den esinlendiği eserleri Folkart Gallery'de özel olarak buluşuyor. Proje Direktörü Fahri Özdemir tarafından çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce başlatılan "Gece Sirenleri" adlı sergide, sanatın farklı disiplinlerinde üretimde bulunan Selim İleri ve Ali Kotan'ın birbirlerinin eserlerine yönelik betimlemeleri yer alacak. 'Gece Sirenleri' isimli sergi, 18 Ekim tarihinde ziyarete açılacak. Ücretsiz ziyaret edilebilecek serginin 19 Ocak 2020 tarihine kadar açık kalacak.
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‘Gece Sirenleri’ Folkart’ta
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