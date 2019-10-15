Göztepe Başakşehir’i mağlup etmeyi kafasına koydu

BUGÜN NELER OLDU

öztepe'de milli aranın ardından gözler Medipol Başakşehir ile cumartesi günü saat 17.30'da deplasmanda oynanacak lig maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul ekibiyle farklı bir maç oynayacak.Ayrıca Göztepe'nin Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Napoleoni, Soner Aydoğdu ve Mossoro da ilk kez eski takımlarının karşısına çıkacak.Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Göz-Göz, İstanbul'da bu süreçte 11 karşılaşma oynarken bunlardan sadece birini kazandı.Göztepe'de zorlu Başakşehir deplasmanında kaleci Beto'nun cezası devam ediyor. Öte yandan yönetimin yeni stadını bir yıldızla birlikte açma planı el yaktı.bonservis engeli nedeniyle de geri adım atıldı. Hücum bölgesi için ABD'de Vancouver forması giyenkonusunda ise temaslar sürüyor.