Göztepe Başakşehir’i mağlup etmeyi kafasına koydu

G
öztepe'de milli aranın ardından gözler Medipol Başakşehir ile cumartesi günü saat 17.30'da deplasmanda oynanacak lig maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul ekibiyle farklı bir maç oynayacak. Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı 2016-2017 sezonunda 25 maç görev yapan teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 2017-2018 sezonu ikinci yarısında forma giyen Demba Ba, İstanbul ekibiyle Göz Göz'e rakip olacak.
Ayrıca Göztepe'nin Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Napoleoni, Soner Aydoğdu ve Mossoro da ilk kez eski takımlarının karşısına çıkacak.
REMY PLANI SUYA DÜŞTÜ
Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Göz-Göz, İstanbul'da bu süreçte 11 karşılaşma oynarken bunlardan sadece birini kazandı. Geçen sezon yine Başakşehir'i deplasmanda yenmeyi başaran Göz-Göz, yine aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.
Göztepe'de zorlu Başakşehir deplasmanında kaleci Beto'nun cezası devam ediyor. Öte yandan yönetimin yeni stadını bir yıldızla birlikte açma planı el yaktı. Başkan Mehmet Sepil'in talip olduğu Remy'nin maliyeti yıllık 3 milyon Euro'yu bulurken,
bonservis engeli nedeniyle de geri adım atıldı. Hücum bölgesi için ABD'de Vancouver forması giyen Anthony Blondell
konusunda ise temaslar sürüyor.