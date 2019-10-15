İzmir Barosu’na tepki seli

BUGÜN NELER OLDU

Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), İzmir Barosunun Barış Pınarı Harekatı hakkındaki "Kuzey Suriye harekatının ilk gününde yaşamlarını yitiren şehitlerimiz ve siviller, savaşın; ölüm, acı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyeceğini ortaya koymaktadır" sözlerine tepki gösterdi. TAY-DER Başkanı Muhammed Gömük, açıklamayı yapan baro hakkında mahkemede hesaplaşacaklarını söyledi. Gömük, Türkiye'nin terörle haklı mücadelesini ima ile protesto eden bildiri yayınlandıklarını ifade ederek, "Fethi Sekin'in kemikleri sızlamıştır" dedi. Öte yandan, İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlardan Ali Onar da baronun açıklamalarına tepki gösterdi.