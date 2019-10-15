Kanser hastası çocuklara moral

İZMIR'DE
kanser tedavileri
devam eden
çocuklar ve aileleri
için moral etkinliği
düzenlendi. İzmir
Kan Ordusu Kanser
Derneği tarafından
Urla ilçesinde
bir restoranda
düzenlenen etkinliğe
kanser tedavisi
gören çocuklar
ile aileleri katıldı.
Oynanan oyunlarla
yüzleri gülen
çocuklara dernek
üyeleri tarafından
hediyeler verildi.
İzmir Kan Ordusu
Kanser Derneği
Başkanı Serhat Aytan, 2015'te bir
arkadaşına lösemi teşhisi konmasının
ardından kan ve trombosit bağışçısı
olduğunu, insanların kan ve kan ürünü
bulmaktaki sıkıntılarını görünce aynı
yıl 9 arkadaşıyla beraber derneği kurduklarını
anlattı.
'HASTANEYİ UNUTTULAR'
İzmir merkezli bir dernek olmalarına rağmen şimdiye kadar birçok kentteki çocuk hastanelerine gidip hasta çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Aytan, "Derneğimizin amacı hasta çocuklarımıza ve ailelerine destek vermek. Bu destek bazen maddi bazen de manevi oluyor. Çocuklarımızın yeniden sağlıklarına kavuşmasını görmek ise bizim en büyük mutluluğumuz oluyor. Çocuklarımız ve aileleri uzunca bir süre hastanede kalıyor. Bu ister istemez onların tedavi süreçlerini de etkiliyor. Kanser hastalığının tedavisinde en önemli şey moral. Biz onlara ve ailelerine bir gün de olsa hastaneyi unutturmayı istiyoruz. Burada güzel havada bir araya geliyoruz. Hem aileleri hem de çocuklarımız çok mutlu oluyor. Oyunlar oynuyoruz. Akşam moralli bir şekilde hastaneye dönüyorlar" dedi.