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Kanser hastası çocuklara moral

’de kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri moral etkinliğinde bir araya geldi. Çocuklar, oyunlarla eğlendi

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Kanser hastası çocuklara moral
İZMIR'DE kanser tedavileri devam eden çocuklar ve aileleri için moral etkinliği düzenlendi. İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği tarafından Urla ilçesinde bir restoranda düzenlenen etkinliğe kanser tedavisi gören çocuklar ile aileleri katıldı. Oynanan oyunlarla yüzleri gülen çocuklara dernek üyeleri tarafından hediyeler verildi. İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan, 2015'te bir arkadaşına lösemi teşhisi konmasının ardından kan ve trombosit bağışçısı olduğunu, insanların kan ve kan ürünü bulmaktaki sıkıntılarını görünce aynı yıl 9 arkadaşıyla beraber derneği kurduklarını anlattı.

'HASTANEYİ UNUTTULAR'
İzmir merkezli bir dernek olmalarına rağmen şimdiye kadar birçok kentteki çocuk hastanelerine gidip hasta çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Aytan, "Derneğimizin amacı hasta çocuklarımıza ve ailelerine destek vermek. Bu destek bazen maddi bazen de manevi oluyor. Çocuklarımızın yeniden sağlıklarına kavuşmasını görmek ise bizim en büyük mutluluğumuz oluyor. Çocuklarımız ve aileleri uzunca bir süre hastanede kalıyor. Bu ister istemez onların tedavi süreçlerini de etkiliyor. Kanser hastalığının tedavisinde en önemli şey moral. Biz onlara ve ailelerine bir gün de olsa hastaneyi unutturmayı istiyoruz. Burada güzel havada bir araya geliyoruz. Hem aileleri hem de çocuklarımız çok mutlu oluyor. Oyunlar oynuyoruz. Akşam moralli bir şekilde hastaneye dönüyorlar" dedi.

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Kanser hastası çocuklara moral
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