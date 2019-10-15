Kanser hastası çocuklara moral

BUGÜN NELER OLDU

kanser tedavileridevam edençocuklar ve aileleriiçin moral etkinliğidüzenlendi. İzmirKan Ordusu KanserDerneği tarafındanUrla ilçesindebir restorandadüzenlenen etkinliğekanser tedavisigören çocuklarile aileleri katıldı.Oynanan oyunlarlayüzleri gülençocuklara derneküyeleri tarafındanhediyeler verildi.İzmir Kan OrdusuKanser DerneğiBaşkanı Serhat Aytan, 2015'te birarkadaşına lösemi teşhisi konmasınınardından kan ve trombosit bağışçısıolduğunu, insanların kan ve kan ürünübulmaktaki sıkıntılarını görünce aynıyıl 9 arkadaşıyla beraber derneği kurduklarınıanlattı.İzmir merkezli bir dernek olmalarına rağmen şimdiye kadar birçok kentteki çocuk hastanelerine gidip hasta çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Aytan, "Derneğimizin amacı hasta çocuklarımıza ve ailelerine destek vermek. Bu destek bazen maddi bazen de manevi oluyor. Çocuklarımızın yeniden sağlıklarına kavuşmasını görmek ise bizim en büyük mutluluğumuz oluyor. Çocuklarımız ve aileleri uzunca bir süre hastanede kalıyor. Bu ister istemez onların tedavi süreçlerini de etkiliyor. Kanser hastalığının tedavisinde en önemli şey moral. Biz onlara ve ailelerine bir gün de olsa hastaneyi unutturmayı istiyoruz. Burada güzel havada bir araya geliyoruz. Hem aileleri hem de çocuklarımız çok mutlu oluyor. Oyunlar oynuyoruz. Akşam moralli bir şekilde hastaneye dönüyorlar" dedi.