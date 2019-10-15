Manisa FK tutulmuyor

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illi maç arası nedeniyle heyecan, 2. ve 3. Lig'lere kaydı. 2. Lig'deki temsilcimiz Manisa FK, Gümüşhane deplasmanından getirdiği 3 puan ile liderliğini sürdürdü. 3. Lig'de ise CI Group Buca, Yomraspor deplasmanından galibiyet ile dönerken Karşıyaka, Erokspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı.
ONUR TUNGUT: Manisa FK, deplasmanda da kazanarak liderliğini sürdürdü. Neler söylersiniz bu başarılı temsilcimiz için?
LEBIP TIMOR:
Gümüşhanespor'u deplasmanda da yenerek liderliğin keyfini sürüyorlar. 8 maçta tam 27 gol atmışlar. Şimdiden rekora koşuyorlar. Bu sezona iyi başladılar. İsmail Ertekin gibi benim çok beğendiğim, başarılı bir teknik direktörleri var. Futbolun başında da Levent Devrim gibi bu ligi iyi tanıyan bir hırs küpü oturuyor.
Futbolculuğuna hayran olduğum Levent Devrim, Manisa FK için çok büyük bir şanstır. Kadroları kaliteli, yönetim çok başarılı. Yani her anlamda yapılanmayı iyi yapmışlar. Temeli sağlam oturtursanız bina yıkılmaz. Dolu dizgin şampiyonluğa koşuyorlar.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
Kadro kaliteleri bu ligin çok üstünde. Bu takımı TFF 1. Lig'de oynatsanız yine şampiyonluğa oynar. Gümüşhane gibi zor bir deplasmandan da galibiyet ile dönerek namağlup olarak zirvedeki yerlerini korudular.
Kaliteli bir kadro, tecrübeli ve şampiyonluk yaşamış bir teknik adam ve çok başarılı bir yönetim oluşturdular. Yani sadece sahanın içi değil saha dışında da her şey yolunda gidiyor. Manisaspor'un çöküşünden sonra böyle bir takıma ihtiyacı vardı kentin. Bir futbol kenti olan Manisa, futbolsuz yaşayamaz.
KARŞIYAKA FRENE BASTI
TUNGUT: Karşıyaka, son haftalardaki başarılı skorların devamını getiremedi. Ne dersiniz?
TIMOR:
Soner Tolungüç hoca ile yakaladıkları iyi bir çıkış vardı. Erokspor deplasmanında bu seriyi bitirdiler. Hafta arası Kemerspor karşısında izlediğim bu takımın İstanbul'dan da puan getireceğini bekliyordum ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Kulübün durumu ortada, takım da en azından aşağılardan kurtulup orta sıralara attı kendini. Bu hafta sonu Kocaelispor ile İzmir'de oynayacakları maç büyük önem kazandı.
Bu maçı kazanırlarsa çıkışa geçerler, olası bir mağlubiyet ile kabus geri döner.
ÇIFDALÖZ:
Transfer yasakları nedeniyle eldeki mevcutlarla en iyisini yapmaya çalışıyorlar ama bir yere kadar. Bu yasaklı yılları kaza yapmadan atlatmaları gerekiyor. Sadece yönetimin ve mevcut teknik kadronun boyunu aşan problemleri var.
Ancak önlerinde zaman yok. Karşıyakalıyım diyen herkesin desteğine ihtiyaçları var.
Sorunlar aşılmayacak boyutta değil ama camiada bir hareket yok.
BUCA AFFETTİRDİ
TUNGUT:
CI Group Buca, hafta arası İzmir'de kaybettiği maçı, deplasmanda telafi etti.
TIMOR:
Hafta arası sürpriz bir skor aldılar. Buca'da Çatalcaspor'a kaybetmeleri büyük bir sürpriz oldu. Ancak Yomraspor'u deplasmanada yenip geldiler ve kendilerini affettirdiler. Başkan, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurdu ama şu anda kadar skor anlamında istikrarı yakalayamadılar. Bu maçla geri döndüler. 2-3 maçlık bir galibiyet serisi ile yukarılara tutunurlar.
ÇIFDALÖZ:
Yepyeni bir takım kuruldu. Başlarda uyum sorunu yaşadılar. Kadro hem kaliteli hem de çok tecrübeli. Futbolu seven ve şampiyonluk isteyen bir başkanları var. Yomraspor deplasmanından getirdikleri 3 puanla hafta arasında yaşadıkları şoku da çabuk atlattılar.
Bütün Buca'nın bu takımı sahiplenmesi gerekiyor. Bu birliktelik sağlanırsa, başarı da gelir.