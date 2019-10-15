Manisa FK tutulmuyor

BUGÜN NELER OLDU

illi maç arası nedeniyle heyecan, 2. ve 3. Lig'lere kaydı. 2. Lig'deki temsilcimiz Manisa FK, Gümüşhane deplasmanından getirdiği 3 puan ile liderliğini sürdürdü. 3. Lig'de ise CI Group Buca, Yomraspor deplasmanından galibiyet ile dönerken Karşıyaka, Erokspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı.Gümüşhanespor'u deplasmanda da yenerek liderliğin keyfini sürüyorlar. 8 maçta tam 27 gol atmışlar. Şimdiden rekora koşuyorlar. Bu sezona iyi başladılar.Futbolculuğuna hayran olduğum Levent Devrim, Manisa FK için çok büyük bir şanstır. Kadroları kaliteli, yönetim çok başarılı. Yani her anlamda yapılanmayı iyi yapmışlar. Temeli sağlam oturtursanız bina yıkılmaz. Dolu dizgin şampiyonluğa koşuyorlar.Kadro kaliteleri bu ligin çok üstünde. Bu takımı TFF 1. Lig'de oynatsanız yine şampiyonluğa oynar.Kaliteli bir kadro, tecrübeli ve şampiyonluk yaşamış bir teknik adam ve çok başarılı bir yönetim oluşturdular. Yani sadece sahanın içi değil saha dışında da her şey yolunda gidiyor. Manisaspor'un çöküşünden sonra böyle bir takıma ihtiyacı vardı kentin. Bir futbol kenti olan Manisa, futbolsuz yaşayamaz.Soner Tolungüç hoca ile yakaladıkları iyi bir çıkış vardı. Erokspor deplasmanında bu seriyi bitirdiler. Hafta arası Kemerspor karşısında izlediğim bu takımın İstanbul'dan da puan getireceğini bekliyordum ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Kulübün durumu ortada, takım da en azından aşağılardan kurtulup orta sıralara attı kendini.Bu maçı kazanırlarsa çıkışa geçerler, olası bir mağlubiyet ile kabus geri döner.Transfer yasakları nedeniyle eldeki mevcutlarla en iyisini yapmaya çalışıyorlar ama bir yere kadar.Ancak önlerinde zaman yok.Sorunlar aşılmayacak boyutta değil ama camiada bir hareket yok.Hafta arası sürpriz bir skor aldılar. Buca'da Çatalcaspor'a kaybetmeleri büyük bir sürpriz oldu. Ancak Yomraspor'u deplasmanada yenip geldiler ve kendilerini affettirdiler. Başkan, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurdu ama şu anda kadar skor anlamında istikrarı yakalayamadılar.Yepyeni bir takım kuruldu. Başlarda uyum sorunu yaşadılar. Kadro hem kaliteli hem de çok tecrübeli.Bütün Buca'nın bu takımı sahiplenmesi gerekiyor. Bu birliktelik sağlanırsa, başarı da gelir.