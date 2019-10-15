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Manisalı çiftçilerden Mehmetçik’e üzüm

Şehzadeler Ziraat Odası, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e dünyanın en iyi çekirdeksiz kuru üzüm gönderecek

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Manisalı çiftçilerden Mehmetçik’e üzüm
TÜRKIYE'NIN güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Manisa Şehzadeler Ziraat Odası, destek verdiklerini açıkladı. Manisa çiftçisi olarak Mehmetçik'in yanında olduklarını belirten Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Suriye sınırımızda PKK'nın yoğun bir yapılanma sonucunda Türkiye Cumhuriyeti olarak bu tür terör eylemlerini önlemek için sınırlarımızın güvenliği açısından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı çiftçiler olarak tam destekliyoruz. Devletimizin, Mehmetçiklerimizin arkasındayız. Manisa olarak, Manisa çiftçisi olarak Mehmetçik'imizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kampanya kapsamına toplayacağımız üzümleri paketleyip sınırdaki askerlerimize göndermek istiyoruz" dedi.

CUMAYA KADAR TOPLANACAK
Kampanyaya herkesin katkısının olmasını istediklerini vurgulayan Altındağ, "Kampanyamız Cuma gününe kadar devam edecek. Tüm duyarlı vatandaşlarımız Şehzadeler Ziraat Odası'na bağışlarını yapabilirler. Bizde toplanan üzümleri paketleyerek askerlerimize göndereceğiz. Bütün çiftçilerimizi, vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz" dedi.
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Manisalı çiftçilerden Mehmetçik’e üzüm
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