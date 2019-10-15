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Oktoberfest’te dostluk rüzgarı

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Oktoberfest’te dostluk rüzgarı
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın İzmir'de üçüncü kez düzenlediği Oktoberfest, Swissotel'de gerçekleştirildi. Alman ve Türk dostluğunun bir göstergesi olarak kabul edilen Oktoberfest'te iş dünyasından yaklaşık 450 kişi bir araya geldi. Etkinliğin açılışında AHK Türkiye Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Thilo Pahl, "İzmir'de üçüncü kez Oktoberfest'i kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İzmir ve Ege bölgesindeki diğer illerden üyelerimizle birlikte olabilmek bizim için çok değerli. Etkinliği destekleyen tüm kuruluşlara ve tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelecekte de Ege bölgesinde birçok etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu. Bavyera Eyaleti Türkiye Temsilcisi ve DEinternational A.Ş. Genel Müdürü Frank Kaiser ise AHK Türkiye'nin İzmir'de düzenlenen Oktoberfest etkinliğine resmi desteği için Almanya Bavyera Eyaleti Ekonomi Bakanlığı'na teşekkürlerini dile getirdi.
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Oktoberfest’te dostluk rüzgarı
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