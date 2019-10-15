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‘Soyer, ’i 25 ilçeden ibaret sanıyor’

Giriş Tarihi: 15.10.2019
‘Soyer, İzmir’i 25 ilçeden ibaret sanıyor’
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tunç Soyer, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantısı yapmasına AK Parti'den tepki geldi. CHP'li ilçe belediye başkanlarının katıldığı koordinasyon toplantısı için sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Tunç Soyer hala İzmir'in 25 ilçeden ibaret bir şehir olduğunu sanıyor. Sosyal demokrat geçinen Tunç Soyer'e tavsiyem, şehrin sorunlarının çözümü noktasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıyı hatırlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızı örnek almasıdır" dedi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
Soyer daha önce de CHP ve İYİ Partili belediye başkanları ile toplantı yapmış, tepkiler gelince de AK Parti, MHP'li ilçe başkanlarıyla da bir araya gelmişti.
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‘Soyer, İzmir’i 25 ilçeden ibaret sanıyor’
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