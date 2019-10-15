Srebrenica ve Diyarbakır anneleri el ele

BUGÜN NELER OLDU

çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin, HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine sınır ötesinden, Boşnaklı kadınlardan destek geldi. Bosna- Hersek'ten Türkiye'ye gelen 17 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve üyesi 94 Srebrenica Annesi'nin ilk durağı İzmir oldu. Kadınlar, Konak Saat Kulesi önünde bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişilik grup, burada açıklama yaptı. Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Midheta Onuli, bir anne olduğunu belirterek, "Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Dün biz ağlıyorduk, bugün siz ağlıyorsunuz. Siz bizim yanımızdaydınız, o nedenle biz de bugün buraya geldik. Yardım etmeye ve size destek vermeye geldik" dedi. Diyarbakır'daki anneleri ziyaret edecekleri için çok mutlu olduklarını aktaran Onuli, "Biz teröre 'Hayır' demek istiyoruz. Çocuklarımız çok daha iyi bir gelecek istiyorlar, hak ediyorlar. Her zaman yanınızda olacağız. Ne zaman isterseniz her zaman size yardım etmeye ve destek vermeye geleceğiz" diye konuştu. Srebrenica Anneleri, açıklamanın ardından Diyarbakır'a gitmek için yola çıktı.