Sürgünün böylesi

BUGÜN NELER OLDU

Göreve geldiği günden bu yana vukuatları ile sık sık gazete manşetlerine taşınan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, bu güne kadar benzeri görülmemiş bir uygulamaya imza attı. 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından mazbatasını almak için gittiği ilçe seçim kurulundan dönüşte belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle Torbalı 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılan Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bu sefer de eski AK Partili Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in ekibinde yer alan 10 bürokratı, görev yaptıkları Torbalı'dan 773 kilometre uzağa, Karaman'a bağlı Sarıveliler ilçesi Göktepe Belde Belediyesi'ne sürdü. İçlerinde eski başkan yardımcısı Yunus Değer'in de bulunduğu 10 bürokrat, 5 ay süreyle Göktepe Belde Belediyesinde görevlendirildi. Normal koşullarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi oldukları için bu tür bir geçici görevlendirme için muafakatları alınması gereken memurların onayını almayan Uygur bu davranışı ile kanunları da hiçe saymış oldu. Geçici görevlendirme ile Karaman'ın Göktepe Belde Belediyesine gönderilen çalışanlara yapılan tebligatta iki belediye arasında kültürel ve sosyal işbirliği protokolü imzalandığına dikkat çekildi.CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur imzası ile personele gönderilen tebligatta Göktepe Belediyesi'nin küçük bir belediye olduğu bu nedenle de hizmetine yetecek sayıda memur bulunmadığı ifade edildi. Belde belediyesinin hizmetlerinde aksama yaşanmaması, kurumsal bir yapıya sahip olmaması nedeniyle yapılan görevlendirme ile oradaki personelin Torbalı Belediyesi'nin tecrübe ve birikimlerinden yararlandırılmasının hedeflendiğinin belirtildiği tebligatta ayrıca geçici görevlendirilen personelin Torbalı Belediyesince Göktepe Beldesinde yapılacak meydan, oyun parkı gibi uygulamaları da yerinde denetleyeceği ifade edildi.Yaşanan şok görevlendirme her biri evli ve çoluk çocuk sahibi belediye çalışanları arasında büyük şaşkınlık yarattı. Daha önce de sürgün yiyen ve görev yerleri değiştirilen personelin önümüzdeki günlerde geçici görevlendirmenin iptali istemiyle yargıya başvuracakları sızan bilgiler arasında yer aldı.Başkan Yardımcısı Yunus Değer, Strateji Geliştirme Müdürü Arzu Cinbaz, eski Fen İşleri Müdür Vekili Celal Barlas, eski Fen İşleri Mühendisleri Ahmet Şenkal ve Ahmet Dalgıç, Eski Yapı Denetimi Müdür Vekili Nurten Sevim, eski İmar Şehircilik Müdürü Bahar Karabaş, Harita Mühendisi Şule Kara, Halkla ilişkiler Müdürü Sıdıka Aksu, Eski Park Bahçe Müdürü Yiğit Ebren.