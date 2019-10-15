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Uçuş öncesi sağlık muayenesi önerisi

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Uçuş öncesi sağlık muayenesi önerisi
İZMIR'DE 5. Ulusal Hava ve Uzay Tıbbı Kongresi Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü katkılarıyla Kaya Termal & Convention Otel'de düzenlendi. Tınaztepe Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Serap Uluırmak, "Havacılıkla ilgili bir mesleğe başlayacak olanların öncelikle bu mesleğe başlamadan önce bu şekilde yetkilendirilmiş bir kurumun sağlık muayenesinden geçmelerini öneririm" dedi.

TEDAVİ EDİLİYOR
Buca Havacılık Tıp Merkezi'nin 2009 yılında periyodik sağlık muayenelerini yapmak için yetkilendirildiğini belirten Uluırmak, "Ege'de Havacılık Tıp Merkezi olmadığı için ihtiyaçtı. İstanbul, Antalya'da Havacılık Tıp Merkezi vardı. O dönemlerde Ankara'da yoktu daha sonra 2017 yılında Tınaztepe Hastanesi olarak Havacılık Tıp Merkezi yetkisi aldık. Tınaztepe Sağlık Grubu'nun iki sağlık kuruluşu şu anda uçuşa elverişli sağlık raporu verme yetkisi var. Hastanemizin ve kurumumuzda farklı disiplinlerin olması tedavilerin çeşitlendirilmesi adına avantaj sağlıyor. Çünkü pilotların veya kabin memurlarının, bir problemi olduğunda örneğin, kalple ilgili bir problemi olduğunda, Kalp Damar Cerrahisi ya da Kardiyoloji bölümleri tedaviyle problemi giderdikten sonra biz uçuşa elverişlidir raporu veriyoruz" dedi.

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