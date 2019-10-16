Altay’da torun Özgener’e çağrı!

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de zirveyle arasında 2 puan fark bulunan Altay'ın kaderini iki hafta üst üste oynayacağı derbi karşılaşmaları belirleyecek.Hemşehrileri ile mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, İzmir'deki maçlarda kayıp yaşamayıp zirveye adım adım yaklaşmak istiyor.Cem Özgener, daha önce Futbol Federasyonu ve Altay kulübüne başkanlık yapan mevcut İTO Başkanı Mahmut Özgener'in de oğlu...