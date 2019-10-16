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Altay’da torun Özgener’e çağrı!

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Altay’da torun Özgener’e çağrı!
TFF 1. Lig'de zirveyle arasında 2 puan fark bulunan Altay'ın kaderini iki hafta üst üste oynayacağı derbi karşılaşmaları belirleyecek. Siyah-beyazlı ekip 8. hafta Altınordu ile, 9. hafta ise Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak. Hemşehrileri ile mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, İzmir'deki maçlarda kayıp yaşamayıp zirveye adım adım yaklaşmak istiyor. Bu arada 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 22-24 Ekim 2019 tarihlerinde Karadağ'da oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosuna Altay'ın U16 takımından orta saha Cem Özgener çağırıldı. Cem Özgener, daha önce Futbol Federasyonu ve Altay kulübüne başkanlık yapan mevcut İTO Başkanı Mahmut Özgener'in de oğlu...
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Altay’da torun Özgener’e çağrı!
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