Bahçesinde ihracata hazırlanıyor

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Manyas ilçesinde evinin bahçesine kurduğu imalathanede 27 çeşit makarna üreten Serap Karakaş, ilk ihracatını Tayvan'a yapmaya hazırlanıyor. Karakaş, ilçenin kırsal Kulak Mahallesi'ndeki evinin bahçesine 4 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 70 bin lira krediyle makarna imalathanesi kurdu. İş yerinde 6 çalışanıyla ısırgan, ebegümeci, nohutlu, kuru fasulyeli ve kırmızı mercimekli makarnalar imal eden Karakaş, spor yapanlar için ürün portföyüne son olarak su yosunu katkılı makarnayı da etkiledi. Karakaş, "Tayvanlı bir kişi bizim ürünlerimizi görmüş, bize ulaşarak numune istedi, buraya geldi ve bizden makarna almak istediğini belirtti. İlk anlaşmamız da 4.5 ton civarında oldu" dedi.