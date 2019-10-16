Buca’nın akciğerini rantçılar yok ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Kaynaklar bölgesinde 'kentin akciğerleri' olan, hazineye ait ormanlık alanlar, rantçılar tarafından talan ediliyor. Yüzyıllık çam ağaçlarını kesen bazı kişiler, ağaçlardan arındırdıkları alanları ya hobi bahçelerine çeviriyor ya da arazi üzerine ev yapıyor. Kaynaklar Mahallesi Söğütlük mevkisindeki 2 dönümlük ormanlık alan, yakın zamanda kimliği belirsiz kişilerce talan edildi. Ağaçları kesenler, çevre sakinlerince durduruldu. Ağaç kesimi yapıldığı sırada yakalananlara, kaymakamlığa bağlı Kaynaklar Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı'nca 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 4800 TL'lik idari para cezası kesiliyor. Ayrıca bu kişiler hakkında dava da açılıyor. Kaynaklar'da 30 yıldır yaşayan, emekli Remzi Tırpancıoğlu (70), hazine ve orman yerlerine saldırmak isteyenlerin, kepçeleri ve paletlileri getirip, kendilerine 1- 2 dönüm yer açtıklarını daha sonra buraları ya sattıklarını ya da yer sahibi olmak için çevirdiklerini söyledi. Doğancılar Mahallesi'nin muhtarı Nebahat Coşkun da kısa bir süre önce mahallesinin yoğun ormanlık alanlarında ağaç kesimi yapıldığı yönünde ihbar aldıklarını, bunun üzerine jandarmaya da haber vererek, olay yerine gittiklerini belirtip, ağaçları kesenleri kıl payı kaçırdıklarını söyledi. Muhtar azası İbrahim Yılmaz (61) ise "Ormanlarımızın kesilmesini istemiyoruz. Ormanlar cennet. Bu ağaçlar kolay kolay yetişmiyor. 60 yılda yetişen ağaçlar 1 günde yok oluyor sonra hayat bitiyor" dedi.