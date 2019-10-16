Cinayeti yasak aşk aydınlattı

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4 Ağustos 2014 yılında Buldan ilçesinde üzüm bağında 2 çocuk babası çiftçilik yapan Veli Taşdöğen, kendisine ait üzüm bağında çalışırken tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üzüm bağında olan eşi Ayşe Taşdöğen (35), cinayetle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), 5 yıldır faili meçhul kalan ve çözülemeyen Veli Taşdöğen'in cinayet dosyasını tekrar ele aldı.JASAT ekibi, Veli Taşdöğen cinayeti ile ilgili eşi Ayşe Taşdöğen'in üzerinde yoğunlaştı. Olayı çözmek için yaklaşık 6 aydır çalışma yapan jandarma ekibi, Ayşe Taşdöğen'in yasak aşk yaşadığını ortaya çıkardı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Ayşe Taşdöğen'in ardından 5 yıl önce yasak aşk yaşadığı akrabası Arif Taşdöğen de (35) gözaltına alındı. Ayşe Taşdöğen'in 2017 yılında doğan çocuğunun babası olan ve cinayetle ilgili bilgisi olduğu tespit edilen Arif Taşdöğen'den sonraki sevgilisi ve üçüncü çocuğunun babası Ömer Yorulmaz da (45) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ayşe Taşdöğen cinayete azmettirmek iddiasıyla, Arif Taşdöğen adam öldürmek iddiasıyla ve Ömer Yorulmaz ise olayı gizlemek iddiasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.