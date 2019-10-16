Darısı Tokyo’ya

BUGÜN NELER OLDU

rtistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez 1 altın, 1 gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları için 4 kota birden alan İzmirli milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ile Nazlı Savranbaşı, Türkiye'ye dönüşte müthiş bir coşkuyla karşılandı.Sporcuların aileleri, kulüplerindeki sporcu arkadaşları ve Stuttgart'taki şampiyonada halkada altın madalya kazanarak ülkemize Dünya Şampiyonası'nda cimnastikte ilk madalyasını getiren 24 yaşındaki İbrahim Çolak'ın bu yıl beden eğitimi öğretmeni olarak atandığı Aliağa Helvacı Ortaokulu öğrencileri de ellerinde öğretmenlerini kutlayan pankartlarla öğretmenlerini karşıladı. Havalimanı çıkışında omuzlara alınan sporcular tezahüratlarla karşılandı. İzmirliler, hazırlanan platforma çıkan milli sporculara sevgi gösterilerinde bulundu.Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milli cimnastikçilerin Adnan Menderes Havalimanı'ndaki karşılama törenine canlı bağlantı sürpriziyle katıldı. Bakan Selçuk, tüm Türk halkının çok sevinçli olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Türkiye'ye cimnastikte ilk dünya şampiyonluğunu getiren İbrahim Çolak, "Herkese çok teşekkür ederim. Bu madalyayı bütün Türk halkına, şehitlerimize ve şanlı ordumuza armağan ediyorum" diyerek asker selamı verdi. İbrahim Çolak,dedi.Atristik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda paralel barda gümüş madalyaya uzanan 23 yaşındaki Ahmet Önder, "İnanılmaz bir karşılama oldu. Hayallerimiz gerçek oldu. Biz Türkiye'yiz, bu genç yaşta bu başarıyı aldık. Olimpiyat şampiyonluklarını da ülkemize yaşatacağız" şeklinde konuştu.2016 Olimpiyatları'na katılarak cimnastikte ülkemizi ilk kez olimpiyatlarda temsil eden, Almanya'dan üst üste ikinci olimpiyat vizesi ve paralel barda dünya beşinciliğiyle dönen 26 yaşındaki Ferhat, "Tarihi bir başarıdan sonra tarihi karşılama için teşekkür ediyoruz. Olimpiyatlarda madalya almayı hedefliyoruz. Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" dedi.Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda kariyerinin ilk olimpiyat kotasını alan, henüz 16 yaşındaki İzmirli sporcu Nazlı Savranbaşı, daha iyilerini başaracaklarını söyledi. 2020'de 17 yaşındayken Tokyo Olimpiyatları'nda boy gösterip olimpiyata katılacak üçüncü kadın sporcumuz olacak Nazlı,diye konuştu.TOKYO Olimpiyatları'na 4 kota birden alan milli cimnastikçiler, havalimanındaki karşılama töreninin ardından üstü açık otobüsle İzmir turu attı. Ellerinde bayraklar ve aileleriyle birlikte otobüse binen sporcular, Cumhuriyet Meydanı'na kadar konvoy eşliğinde gitti. Ülkemize ilk dünya şampiyonluğunu getiren torunu İbrahim Çolak'ı karşılamaya gelen babaannesi Sultan Çolak da, torunuyla büyük bir gurur yaşadığını söyledi.