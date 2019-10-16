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Denizlispor zafere inanıyor

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Denizlispor zafere inanıyor
SÜPER Lig'de pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da tüm camia 3 puana kilitlendi. Başkan Ali Çetin, Fenerbahçe'yi yenerek lige yeni bir başlangıç yapacaklarını dile getirdi. Milli arada teknik direktörlük değişikliğine gittiklerini hatırlatan Çetin, "Mehmet Özdilek hocamızla yeni bir sayfa açacağız. Takımımız çok iyi hazırlanıyor. Fenerbahçe'yi yenecek güçteyiz. Tek bir amacımız var, 3 puanı hanemize yazdırmak" dedi. Taraftardan da destek beklediklerini vurgulayan Çetin, "Stadımızı dolu göreceğimizden şüphem yok. Fenerbahçe karşısında tüm mücadelemizi vereceğiz. Denizlispor 9 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Bu başarıda herkesin emeği var. Bu yüzden gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe'yi yenip emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz" diye konuştu.
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Denizlispor zafere inanıyor
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