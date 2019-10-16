Denizlispor zafere inanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Lig'de pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da tüm camia 3 puana kilitlendi. Başkan Ali Çetin, Fenerbahçe'yi yenerek lige yeni bir başlangıç yapacaklarını dile getirdi. Milli arada teknik direktörlük değişikliğine gittiklerini hatırlatan Çetin,dedi. Taraftardan da destek beklediklerini vurgulayan Çetin, "Stadımızı dolu göreceğimizden şüphem yok. Fenerbahçe karşısında tüm mücadelemizi vereceğiz. Denizlispor 9 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Bu başarıda herkesin emeği var. Bu yüzden gece gündüz çalışıyoruz.diye konuştu.