Ekol Göz artık Balıkesirspor’un da sponsoru oldu

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FF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, İzmir Ekol Hastaneleri ile isim ve forma sponsorluğu için anlaşma imzaladı. Kulüp başkanı Kadir Dağlı, Balıkesirspor Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, böyle bir imza attığı için gurur duyduğunu söyledi. Formaların kol kısmına Ekol Göz olarak reklam aldıklarını belirten Dağlı,dedi.Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ise bu sezon futbola ağırlık verdiklerini, Menemenspor ile Balıkesirspor'a sponsor olduklarını belirterek, "Hem Balıkesirspor'un bize değer katacağına inandık hem de bizim Balıkesirspor'a değer katacağımıza inandık. Balıkesirspor'da Süper Lig geleceğini gördüğüm için kendilerini aradım,dedim. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artık biz de Balıkesirsporluyuz. Balıkesirspor'un maçlarına mümkün olduğunca gelmeye çalışacağız. Ekol olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.