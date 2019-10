BUGÜN NELER OLDU

fuar sektörü, 14. kez gerçekleşecek IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile 2020 yılına muhteşem bir başlangıç yapacak. 21 - 24 Ocak 2020 tarihleri arasında "masal" gibi bir dört gün yaşatmaya hazırlanan IF Wedding Fashion İzmir, İzmir başta olmak üzere Türkiye ile dünyanın her noktasından sektör profesyonelini ağırlayacak. IF Wedding Fashion İzmir, etkileyici stantları ve 2020 ile 2021 modasına yön verecek.