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’e olan göç daha da artacak

Giriş Tarihi: 16.10.2019
İzmir’e olan göç daha da artacak
TÜM Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Prop -Tech İzmir etkinliğinde, emlak sektöründe dijital değişim ve dönüşüm konusunun ele alındı. Etkinlikte konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burçin Cepkenli Önder, büyük firma ve yatırımcıların gözünü İzmir'e çevirdiğini söyledi. İzmir'e gösterilen ilginin boşa olmadığını da kaydeden Önder, "2019 yılı Yaşam Kalitesi Endeksi'ne göre İzmir; İstanbul ve Ankara'yı geçerek ilk sıraya yerleşti. Dünya genelinde ise 360 büyük kent arasında 49'uncu sıraya yükseldi. İzmir'de denize her noktadan ulaşılabiliyor olması, huzurlu ve trafik açısından çok daha kolay bir yaşam sürülmesi ve Avrupa kentlerine oranla daha ucuz olması hem yurtiçi, hem de yurtdışında İzmir'i hızla öne çıkarıyor" diye konuştu.
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İzmir’e olan göç daha da artacak
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