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Mıknatıs adam, görenleri şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Mıknatıs adam, görenleri şaşırtıyor
İZMIR'DE yaşayan 69 yaşındaki Ethem Arslan'ın vücudu adeta bir mıknatıs gibi metal eşyaları çekiyor. Ethem Arslan'ın vücuduna çatal, kaşık, bıçak, madeni para, tepsi gibi madeni eşyaların yanı sıra cep telefonu gibi çeşitli elektronik eşyalar da yapışıyor. İzmir'deki Basmane semtinde otel işleten Ethem Arslan, Almanya'da işçi olarak çalışırken 1980'li yıllarda vücudunda farklılık hissettiğini belirtti. Vücuduna metal eşyaların yapıştığını fark ettiğini dile getiren Arslan, bu durumun günlük hayatta kendisine hiçbir sorun oluşturmadığını söyledi. Arslan, aynı özelliğinin vefat eden anneannesinde de olduğunu, kendisinden de torununa geçtiğini, bu durumun genetik olduğuna inandığını dile getirdi. Kendisindeki özelliği "fazla manyetik enerji" ile açıklayan Arslan, bilimsel nedeni öğrenmek amacıyla şimdiye kadar doktora gitmediğini ve halen bu özelliğinin nedenini bilmediğini dile getirdi.
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Mıknatıs adam, görenleri şaşırtıyor
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