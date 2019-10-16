Türk kadınından kan bağışı atağı

BUGÜN NELER OLDU

kutsal görevlerden biri olan kan bağışı için Türk kadını, atak yaptı. 2019 yılının ilk 9 ayındaki rakamlara göre, kadınların kan bağışında yüzde 23'lük artış gözlemlendi. Kadınlarımız, 2018'in ilk 9 ayında 223 bin ünite kan bağışında bulunurken, bu sayı 2019'da 275 bine yükseldi. Kadınların kök hücre örneklerinden ise 5 bin 625 eşleşme sağlanırken bin 425 hastaya nakil yapıldı. Kadınların kan bağışında öncü olmaya başladığını belirten Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, "9 aylık dönemdeki veriler bunu teyit ediyor. Kadınlar bizi dünyaya getiriyorlar bize can veriyorlar. Bu can verme işi hayatı boyunca devam ediyor. Kadınlardan yılda 3 sefer kan alabiliyoruz. Kadınlarımız bu sene kan bağışında atak yapmaya başladı. Bu konuda arkadaşlarımızın kadınlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları etkili oldu. İnşallah bunu biraz daha yukarıya çıkaracaklarına inanıyoruz. Daha fazla kadını kan bağış noktalarına bekliyoruz. 2019 yılının rakamlarına baktığımız zaman kan verenlerin yüzde 85'i erkek, yüzde 15'i ise kadınlarımız. Ben inanıyorum ki yıl sonuna kadar kadın bağışçı sayımız daha da artacak" dedi.Altan, lösemi, lenfoma gibi kalıtsal metabolik hastalıkları olanların TÜRKÖK sayesinde 623 bin 302 kök hücre bağışçısına ulaştıklarını hatırlatan Altan, "Kök hücre bağışçılarımızın yüzde 41'i kadın" dedi.