Usta&çırak karşı karşıya

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü Altınordu ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisi öncesi gözler, iki kulübün İzmirli teknik adamları Hüseyin Eroğlu ve Sait Karafırtınalar'a çevrildi.ile şimdi Altay'ı çalıştıran Karafırtınalar, 9. kez karşı karşıya gelecek. İki teknik patronun şimdiye kadar rakip olduğu 8 müsabakada Eroğlu sahadan 4 kez galibiyetle ayrıldı. Karafırtınalar 1 kez zafer kazanırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı.