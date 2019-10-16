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Usta&çırak karşı karşıya

Giriş Tarihi: 16.10.2019
SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü Altınordu ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisi öncesi gözler, iki kulübün İzmirli teknik adamları Hüseyin Eroğlu ve Sait Karafırtınalar'a çevrildi. Bir dönem Bucaspor'da Sait Karafırtınalar'ın yardımcısı olan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile şimdi Altay'ı çalıştıran Karafırtınalar, 9. kez karşı karşıya gelecek. İki teknik patronun şimdiye kadar rakip olduğu 8 müsabakada Eroğlu sahadan 4 kez galibiyetle ayrıldı. Karafırtınalar 1 kez zafer kazanırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı.
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Usta&çırak karşı karşıya
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