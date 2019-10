Yangın merdiveni gitti, tezgah geldi

BUGÜN NELER OLDU

eçtiğimiz hafta Atıf Bey Mahallesi'nde faaliyet gösteren kapalı pazar yerindeki rampalara demir direk dikerek sebze meyve indirip yüklemek isteyen pazarcı esnafına ait araçların pazar yerine giriş çıkışlarını engelleyen Gaziemir Belediyesi, haftada iki gün kurulan pazar yerindeki esnaf ile alış verişe gelen binlerce vatandaşın can ve mal güvenliğini hiçe saydı. Belediye, pazar katı ile alt kat arasındaki yangın kaçış merdivenini 'çöp atılıyor' gerekçesi ile iptal edip merdiven boşluğunu onlarca metreküp betonla doldurdu. İptal edilen merdivenden elde edilen alan sarı çizgi çekilerek tezgah yerine dönüştürüldü. Akıllara durgunluk veren uygulamayla alt kattaki otopark, WC ve kreş ile üst kattaki pazar yerinin bağlantısı kesildi. Skandal düzenleme ile kapalı otoparkta çıkacak olası bir yangında vatandaşın alanı tahliye edebileceği yer de kalmadı. İptal edilen yangın kaçış merdiveninden geriye ise otopark girişindeki demir parmaklıklı kapı kaldı. Çıkışı olmayan kapının üzerine de asma kilit asıldı. Pazar yerindeki skandal düzenlemeler bununla da sınırlı kalmadı. Otoparka araç girişini sağlayan ana rampanın dörtte üçlük kısmı da bir gecede kesilerek küçültüldü. Beton rampanın kesilmesi ile elde edilen alana da kilit parke döşendi. Yangın kaçış merdiveninin iptal edilip elde edilen alanın ranta açılması büyük tepki topladı. Ortalama bir pazar tezgahının 40-50 bin liraya devredildiğini belirten İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, yaşananlara isyan etti. Gaziemir Belediyesi'nin yüzlerce insanın can ve mal güvenliğini hiçe sayarak yangın kaçış merdivenini iptal ettiğini belirten Acar, "Merdivenin iptal edilmesi ile elde edilen alan pazar tezgahı olarak düzenlendi. 6 tane yeni tezgah oluşturuldu. Oradan elde edilecek 300 bin lira, bu kadar insanın canından daha mı değerli?" diye sordu. Yeni oluşturulan tezgahların belediyeye yakın isimlere el altından verilerek bir takım kişilere rant sağlanacağı yönünde duyumlar aldıklarını belirten Acar; AK Parti meclis üyelerinin Gaziemir Belediye Meclisinde konuya ilişkin vermek istedikleri yazılı önergenin de yine belediye başkanı tarafından engellendiğini gündeme alınmadığını söyledi. Yanlıştan bir an önce dönülmesini isteyen Acar, "Eğer belediye araç giriş çıkışını engelleyen demirleri kaldırma yönünde bir girişimde bulunmazsa pazarcı esnafı önümüzdeki hafta çarşamba ve cuma günü tezgah açmayacak" dedi.Yangın kaçış merdiveninin iptal edilmesi ile pazar yerinin altındaki otoparkta meydana gelebilecek olası bir yangında araç sahiplerinin otoparkı tahliye edebilecekleri bir çıkış noktasının kalmadığını hatırlatan Acar; şöyle devam etti: "İzmir Pazarcılar Derneği yönetim kurulu olarak burada insanları bekleyen tehlikeye dikkat çekmek için Gaziemir Belediyesine gittiğimizde Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz'ın hiç de hoş olmayan tavırları ile karşılaştık. Kendilerine bu değişiklik için itfaiyeden onay alındı mı diye sorduğumuzda sorularımız yanıtsız kaldı. 'Çöp atılıyor o nedenle iptal ettik' dendi. Böyle bir gerekçe olamaz. İnsanlar parklara da çöp atıyor. O zaman parkları da kapatsınlar olsun bitsin."Israrcı olunca bu sefer de binanın statiğini gerekçe göstererek araç giriş çıkışını engellemek amacıyla rampalara demir direk dikildiğini hatırlatan Acar; "Bu da yetmiyormuş gibi pazar yerinin ortasındaki beton rampayı bir gecede kesip küçülttüler. Bu düzenleme pazar yerini resmen felç etti. Mal indirip bindiren esnaf belli bir sıra ve süre dahilinde işini görüyordu. Şimdi her şey alt üst oldu. Rampalar kapanınca ortaya nerden kimin getirdiği belli olmayan hamallar çıktı. Araba başına 10 lira ücret alıyorlar. Zaten esnaf çok düşük kar marjıyla çalışıyor. Bir de hamala 50 - 60 lira para verince eline hiçbir şey kalmıyor. Bir çok esnaf geçen hafta zarar ettiği için tezgah açmadı" diye konuştu. Acar, eski düzene bir an önce geri dönülmesini istedi.