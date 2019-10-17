DEÜ, Seferihisar’dan dünyaya açılacak

BUGÜN NELER OLDU

Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin Seferihisar'da bulunan binası yeniden hizmete alındı. Yapısal düzenlemelerin ardından gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, hayırsever Necat Hepkon'un desteğiyle yapılacak spor kompleksi ile milli sporcular yetiştiren fakültenin gücüne güç katılacağını söyledi. Temel atma töreninin çok yakında olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hotar, "Spor tesisinin devreye girmesiyle henüz öğrenci almayan Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü ile fakültenin çalışma alanlarını genişletileceğiz. Fakültemizi ise kademe kademe buraya taşıyarak, milli sporcularımızı Seferihisar'da yetiştirmeye başlayacağız. Böylece ilçenin kaderini de değiştirecek, ülkemiz ve bölgemiz adına yeni kazanımlar sağlayacağız. Başta esnafımız olmak üzere yerel dinamiklerle bölgeyi sporla kalkındıracak; burada bulunmanın bütün avantajlarından yararlanacağız. Seferihisar'dan yola çıkarak dünyaya yeniden açılacağız" ifadelerini kullandı.